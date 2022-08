Il 45° Motoraduno dell'Etna fa tappa a Catania: il video della Parata delle Luci alla Circonvallazione

La 45ª edizione del Motoraduno internazionale dell’Etna, la seconda senza la sua “anima” il prof. Luciano Bellia (scomparso nel 2021, dopo aver ideato nel 1977 e lanciato in orbita, questa manifestazione diventata negli anni un punto di riferimento per il mototurismo continentale) ha fatto tappa oggi a Catania con centinaia di centauri in sella ai più svariati mezzi su due ruote che hanno invaso Piazza Università per il saluto delle autorità cittadine.

Alle 19,30 la “Parata delle Luci” per lasciare Catania con il lungo e rumoroso serpente multicolore che si è snodato lungo via Etnea, il Tondo Gioieni e poi la Circonvallazione per Misterbianco, Piano Tavola e rientro a Piazza Duomo a Belpasso dove è previsto uno spettacolo musicale offerto dal Comune di Belpasso con il sindaco Daniele Motta che stamattina con la sua moto ha aperto l'evento.

IL SINDACO MOTTA ALLA PARTENZA

Domani il 45° Motoraduno dell'Etna organizzato da Maria Grazia e Nino Bellia che hanno preso il testimone di papà Luciano, si concluderà con il via alle 10,30 da Belpasso del Rally Touring “Nel cuore del Vulcano” con questo itinerario: Belpasso - Nicolosi - Pedara - Trecastagni - Sarro (sosta) - Zafferana Etnea (sosta) - SP92 - Etna Quota 2000 Piano Bottara dove dopo il pranzo riservato ai partecipanti verranno esposte le classifiche e alle 16 la chiusura con la premiazione.

