Il Cereo dei Rinoti resta nella casa della Candelora

Nel quartiere di San Giuseppe La Rena a Catania la considerano una vera e propria “figlia adottiva”. Un tesoro che anche quest’anno resterà chiuso nella casa della candelora. Il Cereo dei Rinoti per tutti gli abitanti di questa parte della città rappresenta il simbolo della propria identità ed appartenenza ma le misure di sicurezza, per questi giorni agatini, prevede soltanto le celebrazioni liturgiche all’interno della Cattedrale. “Sicuramente è un fortissimo colpo al cuore- afferma Marilisa Tornabene, portavoce del Primo Cereo Rinoti- abbiamo sperato fino alla fine ma oggi dobbiamo rassegnarci. C’è rammarico e dispiacere per non poter vedere la candelora che gira per le vie del quartiere portando luce e gioia”.

(video Davide Anastasi)

