Il feretro di Elisabetta II a Westminster per il funerale

Il feretro della regina Elisabetta II è stato portato a spalla da un picchetto d'onore della Royal Guard all'interno dell'abbazia di Westminster. Ha così inizio il solenne funerale di Stato della sovrana che ha regnato per 70 anni, più di chiunque altro, sul trono del Regno Unito e che è morta l'8 settembre a 96 anni di età. Il corteo funebre era partito dalla camera ardente di Westminster Hall per accompagnare il feretro della regina Elisabetta su un affusto di cannone di epoca vittoriana. Re Carlo e gli altri Windsor, Anna, Edoardo e Andrea, seguiti da William e Harry hanno seguito il feretro a piedi. I principini George e Charlotte sono già in chiesa con regina e le principesse consorti.

