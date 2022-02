Red Canzian torna sui social – e rassicura i suoi fan - dopo il ricovero in ospedale per un'infezione cardiaca. "Come vedete le cose stanno andando sempre meglio: cammino, mi muovo, faccio le scale, sto facendo fisioterapia, la voce sta tornando, insomma va tutto bene. Mi manca solo una cosa, rivedervi".



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA