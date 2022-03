Il "No alla guerra" degli studenti della "Dante Aligheri" di Catania

“La Pace patrimonio dell’umanità”. Questo è solo uno dei tanti messaggi lanciati dagli studenti dell’istituto “Dante Aligheri” di Catania per dire no alla guerra. “L’obiettivo principale della scuola è diffondere la cultura della pace e della fratellanza- spiega la dirigente Rita Donatella Alloro - abbiamo voluto dare il nostro contributo creando un momento di riflessione per tutti gli alunni. Un segnale forte di fratellanza e di speranza per un futuro migliore per tutti”.

Manifesto dopo manifesto, il “murales” della pace prende forma. “Promuoviamo progetti interculturali che svolgiamo con altre scuole dell’Unione Europea- afferma la referente per la Commissione Europea della “Dante Aligheri”, prof.ssa Alessandra Costanzo - con l’evento di oggi puntiamo a sensibilizzare la gente e a consolidare i rapporti di amicizia con tutti gli studenti dei paesi europei”.

Davide Anastasi

