Il relitto più profondo del mondo: localizzato 7 mila metri sotto il mare

Il relitto più in profondità del mondo. E’ quello localizzato a 6.985 metri sotto la superficie dell'Oceano Pacifico e si tratta di un cacciatorpediniere della US Navy della Seconda Guerra mondiale, l'USS Destroyer Escort Samuel B. Roberts (DE-413), noto come Sammy B, nel Mar delle Filippine. La nave affondò durante la battaglia al largo di Samar nel Mar delle Filippine nell'ottobre 1944 dopo essere stata colpita dal fuoco giapponese. Il Sammy B, tuttavia, non è stato scoperto dagli scienziati, ma dal miliardario texano Victor Vescovo, che possiede un sommergibile per immersioni profonde.

