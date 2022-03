Il taser usato per la prima volta a Roma: ecco come funziona

Usato per la prima volta il taser da parte della polizia di stato a Roma: secondo una nota della questura, lo strumento ha consentito di bloccare un cittadino italiano di 53 anni da atti di autolesionismo. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 23:30 in un appartamento in via Santa Rita da Cascia per portare in carcere un uomo gia' ai domiciliari per reati di droga. Trovato in casa con una ragazza di 24 anni, l'uomo alla vista della polizia ha iniziato a tagliarsi con coltello il torace e il collo. Gli agenti hanno quindi utilizzato il taser per fermarlo. Il 53enne non e' svenuto e, riportato alla ragione, e' stato medicato dai tagli dal personale del 118 intervenuto nell'abitazione.

