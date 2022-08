Il video a tutta Sicilia postato da Madonna: la popstar si scatena al compleanno del figlio

Madonna ha scelto la Sicilia per festeggiare il suo compleanno e quello del figlio Rocco. La popstar ha scelto palazzo Castelluccio a Noto (Siracusa) per i suoi 64 anni, che compie il 16 agosto, mentre tra Pachino e Marzamemi ha festeggiato tra amici il compleanno del figlio. Su Instagram col titolo «Sicilian clan», con la bandiera italiana, ha postato i momenti del suo viaggio siciliano cominciando da uno sguardo lanciato dal finestrino dell’aereo. Un video e diversi scatti fotografici testimoniano la serata trascorsa per la festa del figlio con un lungo tavolo apparecchiato nel giardino, torta di compleanno a forma di valigetta da lavoro e musica tipica siciliana (video da Instagram).

