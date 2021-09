Il camper dei vaccini alla Fiera di Catania con l'attore Gino Astorina persuasore d'eccezione

Tanta curiosità, qualche timore ma alla fine l’iniezione dura appena pochi secondi. Luana Santonocito è tra le prime persone ad entrare all’interno del camper per le vaccinazioni dell’Asp nei pressi dello storico mercato di Piazza Carlo Alberto a Catania.

“In effetti avevo un po’ di paura- spiega la ragazza- ma alla fine mi sono decisa perché comprendo che vaccinarsi è assolutamente importante”. Poco distante il personale medico e la protezione civile informano le persone che, buste della spesa in mano, si avvicinano facendo domande di ogni tipo.

A girare tra le bancarelle della fiera di piazza Carlo Alberto c’è anche l’attore e testimonial d’eccezione Gino Astorina. “Credo sia facile convincere la gente a vaccinarsi perché tutti sappiamo quello che dobbiamo fare. Vaccinarsi non significa limitare la propria libertà- prosegue Astorina- al contrario, è un segnale di amore nei propri riguardi e verso coloro che ci circondano. In questo contesto il 96% delle persone ricoverate in ospedale sono non-vaccinati e questo è un dato assolutamente significativo”.



