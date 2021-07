Il presidente dell'Antimafia a Caltanissetta «per togliere la sordina al processo Montante»: la videointervista

Intervista del nostro inviato Mario Barresi al presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, oggi eccezionalmente a Caltanissetta in occasione di una udienza del processo Montante con uno scopo ben preciso: accendere i riflettori sul sistema Montante che «ha avuto la capacità di trasformare il falso in vero, costruendo una rappresentazione della realtà che ha favorito illecitamente qualcuno danneggiando altriavuto la capacità di trasformare il falso in vero, costruendo una rappresentazione della realtà che ha favorito illecitamente qualcuno danneggiando altri».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA