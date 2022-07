Ilary Blasi, vacanze da sogno dopo la separazione da Totti: relax sulle spiagge della Tanzania

Procede a gonfie vele la vacanza di Ilary Blasi, che è "fuggita" in Africa insieme ai figli per concedersi un po' di relax sulle spiagge della Tanzania, dopo l'annuncio della separazione da Francesco Totti. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha scelto di trascorrere una vacanza lontanissima dall'Italia e dal gossip che ha tenuto banco sui social, sulle pagine di giornali, rotocalchi e siti di informazione e che l'ha inevitabilmente travolta. Ilary Blasi tiene costantemente aggiornati i suoi fan sui suoi profili social postando alcuni video su Instagram delle bianchissime spiagge africane, del mare cristallino della Tanzania e del resort di lusso, in cui alloggia con i figli, scelto per "dimenticare", in una sorta di videodiario di quello che ormai per la conduttrice rappresenta il "dopo Totti".

