In 7 punti gli interventi dell'Europa contro il caro-energia

ACQUISTI COMUNI - La nuova piattaforma Ue per l'acquisto congiunto di gas coordinera' il riempimento degli stock, con partecipazione obbligatoria dei Paesi membri per almeno il 15% del volume.

TTF - L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori energetici (Acer) sviluppera' per il 2023 un nuovo indice di riferimento per il prezzo del gas naturale liquefatto (Gnl), alternativo al Title Transfer di Amsterdam (Ttf)

PRICE CAP - E' un meccanismo di correzione per prevenire picchi sui mercati spot Ttf. Se attivato, potra' restare in vigore per non piu' di tre mesi.

FINANZIAMENTI - I Paesi potranno dirottare i fondi di coesione della programmazione 2014-2020 non ancora impegnati, fino a 40 miliardi, per crisi energetica e caro bollette.

TAGLIO DEI CONSUMI - L'obiettivo del taglio del 15% del gas dovrebbe diventare obbligatorio - se necessario - con l'attivazione dello stato di allerta Ue.

SOLIDARIETA' e AIUTI DI STATOACQUISTI COMUNI - La nuova piattaforma Ue per l'acquisto congiunto di gas coordinera' il riempimento degli stock, con partecipazione obbligatoria dei Paesi membri per almeno il 15% del volume.

TTF - L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori energetici (Acer) sviluppera' per il 2023 un nuovo indice di riferimento per il prezzo del gas naturale liquefatto (Gnl), alternativo al Title Transfer di Amsterdam (Ttf)

PRICE CAP - E' un meccanismo di correzione per prevenire picchi sui mercati spot Ttf. Se attivato, potra' restare in vigore per non piu' di tre mesi.

FINANZIAMENTI - I Paesi potranno dirottare i fondi di coesione della programmazione 2014-2020 non ancora impegnati, fino a 40 miliardi, per crisi energetica e caro bollette.

TAGLIO DEI CONSUMI - L'obiettivo del taglio del 15% del gas dovrebbe diventare obbligatorio - se necessario - con l'attivazione dello stato di allerta Ue.

SOLIDARIETA' e AIUTI DI STATO

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA