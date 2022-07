In diecimila alla Villa Bellini per i Pinguini tattici nucleari. E loro: «Grazie Catania»

L’attesa è stata lunga, ma alla fine, gli oltre 10.000 fans dei Pinguini Tattici Nucleari, hanno potuto sentire cantare dal vivo i loro beniamini. Un evento molto atteso che già dalle prime ore del mattino ha riempito la villa di giovani, provenienti da tutta la Sicilia. Attesa lunga, con la conseguente uscita dai giardini nel pomeriggio, in attesa dell’orario di riapertura, avvenuto in ritardo. Via Etnea piena, e forze dell’ordine e uomini della sicurezza al lavoro per garantire l’incolumità. Poi l’entrata e l’attesa del concerto, con tanti giovani colti da lievi malori e bisognosi di piccole cure e acqua. Alcuni erano saliti sulla parte alta della villa, dove ci sono le siepi, ma sono stati fatti scendere celermente dalla sicurezza.

Riccardo Zanotti, frontman del gruppo, racconta la loro storia, le origini e soprattutto la sfortuna avuta nel 2020, quando raggiunsero un grande successo dopo il 3° posto a Sanremo con “Ringo Starr”. Di lì a poco, l’inizio del tour in Italia, ma purtroppo il covid ferma tutto, non permettendo al gruppo di raccogliere quanto seminato. Nel frattempo, in attesa di esibirsi, la band raccoglie successi e dischi di oro e platino, con “Scrivile Scemo”, “Scooby Doo”, “La Storia Infinita”, fino al recente “Pastello Bianco” canzone molto attesa ieri sera dal pubblico.

Riccardo, alla fine del concerto, ringrazia con un cartello scritto sul palco sul quale campeggia la scritta “Grazie Catania”, e durante la serata più volte ringrazia il pubblico rimarcando come il loro successo sia dovuto proprio ai fans. Inoltre, più volte lancia bottigliette di acqua verso il pubblico, molto apprezzata visto il caldo e la calca presente. Una performance di circa due ore, per il Catania Summer Fest, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management, che ha visto la band composta da Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locatelli ed Elio Biffi, regalare al pubblico i loro successi, in una calda serata di luglio, in cui a Catania si sono visti i Pinguini…

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA