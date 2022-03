In fuga dalla guerra da Kherson alla Sicilia, la videointervista: «Finalmente a casa»

«Finalmente sono a casa, sto iniziando a capirlo solo adesso. Siamo salvi. Mi dispiace per tutti quelli che sono rimasti la'. Ci sono tanti italiani in Ucraina che contattano la Farnesina, ma al momento non c'è via di fuga. La situazione a Kherson è peggiorata». Giovanni Bruno, portuale di Pozzallo, è arrivato martediì sera con la sua famiglia all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. E' fuggito dalla guerra attraversando la frontiera per scappare da Kherson, dove era intrappolato con la moglie, la figlia di 22 mesi e i suoceri. Era uno dei 33 italiani rimasti bloccati tra Mariupol e Kherson che l'unità di crisi della Farnesina sta cercando da giorni di tirare fuori dall'incubo della guerra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA