In migliaia a San Giovanni in attesa del Concertone: «Giorno di festa e ritorno alla normalità»

In migliaia in piazza San Giovanni in attesa del concerto organizzato da Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio. Si torna in piazza con un grande evento all'aperto senza green pass e mascherine. "E' un ritorno alla normalità, è liberatorio. Il Primo maggio rappresenta una festa importante per i diritti dei lavoratori, un giorno di libertà ma il pensiero va anche all'Ucraina. Dobbiamo combattere per i diritti, non per le guerre". Questi alcuni dei commenti dei ragazzi presenti.

