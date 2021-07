Incendi, Sicilia nella morsa del fuoco e a Catania è allarme rosso con decine di roghi

Un venerdì di fuoco letteralmente, nella città etnea: subito dopo le 13 si è levata una imponente colonna di fumo nera, densa e altissima, proveniente da Fossa Creta e via Palermo; complice il forte vento, bollente, l'incendio si è poi propagato raggiungendo il quartiere San Giorgio, l'asse attrezzato (che è stato chiuso alla circolazione in via precauzionale), le fiamme hanno lambito perfino il Cimitero; non è stata risparmiata l'Oasi del Simeto, un grande incendio si è registrato all’ingresso del Villaggio Giove e ha interessato entrambi gli argini del fiume, per arrivare al viale Kennedy, colpendo il lido “Le Capannine”, da dove gli utenti si sono dati alla fuga verso le altre spiagge vicine. Nella zona di via Fossa Creta diverse famiglie sono state costrette a lasciare le loro case. Nella zona si alza un’intesa nube di fumo. Chiuso al traffico l’asse dei servizi e bloccato l’accesso anche ad alcune strade. Sui diversi fronti sono impegnati numerosi vigili del fuoco. Rinforzi stanno arrivando a Catania da altri comandi principali della Sicilia.

Almeno fino alle 17 le alte colonne di fumo nero hanno caratterizzato il cielo cittadino, uno scenario da incubo.

Per fronteggiare la situazione nei vari punti della città sono scese in campo, sotto il coordinamento della Prefettura, tutte le forze disponibili via terra, mare e cielo - vigili del fuoco (provenienti in supporto anche dal resto dell’isola), protezione civile, guardia costiera, polizia, carabinieri – ed è stato attivato il Coc (Centro operativo comunale), tutte energie che saranno impegnate anche nelle prossime ore: diverse abitazioni in via Palermo sono state fatte evacuare in via precauzionale, le fiamme in alcuni punti non hanno risparmiato le auto ferme in sosta, ma è ancora presto per la conta dei danni.

A causa degli incendi scoppiati vicino lo scalo l’aeroporto internazionale di Catania ha sospeso le operazioni di volo in arrivo e in partenza per permettere l'intervento dei mezzi elicotteri dei Vigili del fuoco.

