Brucia Catania: dal centro alle periferie - a causa delle alte temperature e del vento caldo - sono diversi gli incendi segnalati dai residenti. Al momento sono più di 70 le richieste di interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie. Più di 30 in città, dove la situazione più delicata è in contrada Fossa della Creta e in via Palermo dive diverse abitazioni sono state evacuate.

