I Vigili del fuoco sono impegnati con squadre a terra, un canadair e un elicottero per un incendio di vegetazione che sta interessando la località di Curcuraci, in provincia di Messina. L'intervento è in fase di bonifica. (ITALPRESS).

