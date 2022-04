Ispica, il video della caduta della statua del Cristo durante la processione

A Ispica la giornata di festa per il Cristo Risorto stava per trasformarsi in tragedia. Nella fase di rientro, infatti, proprio davanti la chiesa dell’Annunziata, la statua, inclinata dai portatori, ha ceduto cadendo rovinosamente al suolo. Fortunatamente non ha colpito né i portatori né le tante persone che stavano assistendo alla festa. L’evento è stato ripreso dai telefonini dei presenti e, in poco tempo, i vari video registrati sono diventati virali.

Pare che il problema sia legato ad un cedimento strutturale della statua (quindi non al fatto che fosse stata agganciata male nella “vara”) con una componente della base che si è staccata provocando il cedimento. In seguito all’impatto con il suolo, la statua del Cristo Risorto non ha riportato danni importanti ma, probabilmente, presto dovrà subire un intervento di recupero strutturale per fare in modo che, eventi come quello avvenuto nella sera di Pasqua, non accadano più.

Molti fedeli sono comunque rimasti scioccati per l'accaduto e alcuni hanno voluto vedere un segnale in quanto accaduto.

