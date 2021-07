Italia campione d'Europa, fuochi d'artificio e pazza gioia in piazza a Catania: il video dei festeggiamenti

Fuochi d’artificio, caroselli, cori ed esultanza alle stelle: è esplosa la gioia dei catanesi in piazza Teatro Massimo appena la Nazionale ha vinto ai rigori gli Europei che l’Italia non vinceva dal 1968. E’ il secondo titolo europeo che l’Italia si aggiudica. Tifosi in festa non solo in centro, ma in diverse zone della città. Cori, bandiere e trombette per festeggiare la vittoria della nazionale italiana..

Gioia incontenibile nei luoghi dove sono stati allestiti i maxi schermi, cori, urla, clacson, trombette, fuochi d’artificio. I primi caroselli di auto sono partiti subito dopo l’ultimo rigore e l’auspicio è che i festeggiamenti si svolgano in modo responsabile, seguendo gli appelli che anche oggi si sono rinnovati.

C'è chi ha tifato la Nazionale lontano dalle strade, sventolando il tricolori dai balconi e al riparo dai rischi del Covid e chi - al contrario - ha sfidato virus e assembramenti sognando la coppa europea davanti ai mega proiettori in luoghi pubblici all’aperto, sui lidi, nei bar, spesso sotto lo sguardo delle forze dell’ordine. In tutto il Paese sono stati rafforzati controlli per scongiurare il rischio di maxi assembramenti.

