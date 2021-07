Italia campione, delirio e caroselli d'auto in piazza Europa a Catania: video

Piazza Europa a Catania, meta abituale di tanti festeggiamenti in città, è stata presa d'assalto da migliaia di catanesi che per festeggiare l'Italia campione d'Europa hanno invaso corso Italia, il Lungomare e tutte le vie limitrofe. In tanti hanno seguito la partita davanti alle tv collocate dai bar e dagli altri esercizi aperti. Poi subito dopo il rigore decisivo parato da Donnarumma è cominciata la festa alla quale si sono uniti coloro che hanno seguito la sfida in casa.

Tante le bandiere tricolori e coloro che si sono colorati i volti con i colori dell’Italia. E anche un po' di delirio in questa notte che si preannuncia magica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA