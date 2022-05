Iuventa: il 21 maggio udienza preliminare a Trapani, l'equipaggio rischia fino a 20 anni

Il 21 maggio si terrà a Trapani l'udienza preliminare del processo contro alcuni membri dell'equipaggio della ong tedesca Iuventa che operava fino al 2017, anno in cui è stata sequestrata l'imbarcazione, nel Mar Mediterraneo per portare soccorso ai migranti in mare. "Crediamo che sia in atto una criminalizzazione della solidarietà - spiega Allison West dell'ECCHR (Centro Europeo per i Diritti Umani e Costituzionali) - per questo con Amnesty International saremo presenti al processo per vigilare che siano rispettati i diritti umani".

"In un anno abbiamo salvato 14 mila persone - spiega Kathrin Schmidt, imputata insieme a Dariush Beigui, Sascha Girke e Uli Troder - per questo rischiamo vent'anni di prigione".

"Dopo il naufragio dell'ottobre 2013 le procure hanno iniziato a far indagare l'Antimafia su ogni salvataggio presupponendo l'esistenza di una rete criminale - spiega Richard Braude, di Arci Porco Rosso - ma con risultati scarsissimi".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA