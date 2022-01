Jovanotti e l'impegno per un mondo migliore (e più pulito) con RI-PARTY-AMO

Ecco il video che Jovanotti ha inviato a La Sicilia in occasione dell'uscita dell'inserto di fine anno, dedicato questa volta alla svolta green. E' il pezzo della conferenza stampa di presentazione del Jova Beach Party in cui Lorenzo Cherubini parla di RI-PARTY-AMO, l'iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo e WWF Italia insieme con Jova Beach Party con l'obiettivo di coinvolgere quante più persone possibili per pulire e recuperare 20 milioni di metri quadri di spiagge fiumi, laghi e fondali. RI-PARTY-AMO è una "mobilitazione nazionale" che ambisce a sostenere e promuovere interventi a livello ambientale, sociale e culturale, i cui obiettivi e azioni saranno promossi durante le 12 tappe del Jova Beach Party 2022. Due speciali tappe di novembre 2022 serviranno a sostenere il progetto e le donazioni a favore di RI-PARTY-AMO. I due appuntamenti si inseriscono perfettamente nella filosofia del Jova Beach Party, il primo grande evento itinerante al mondo che parla di ambiente, prodotto e organizzato con la massima attenzione possibile per la sostenibilità, che quest'anno proprio con RI-PARTY-AMO alza ancora l'asticella.

Per contribuire alla realizzazione dell'iniziativa, è attiva su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, una raccolta fondi che punta all'eccezionale obiettivo di 5 milioni di euro e che sarà alimentata, oltre che dalle donazioni dirette, anche da quelle fatte durante la prevendita online dei biglietti del Jova Beach Party. For Funding - nel 2020 al primo posto nel nostro Paese tra le piattaforme "donation and reward" - sara' dunque uno strumento prezioso per stimolare la consapevolezza e la generosita' e fare tutti insieme la differenza. Le tre linee di intervento di RI-PARTY-AMO mirano a sensibilizzare e mobilitare giovani, scuole, famiglie, aziende e intere comunita' , attraverso un programma di azioni articolato.

