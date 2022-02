Juve, Stramaccioni abbatte Rabiot e Cuadrado gli stringe la mano: il video diventa virale

Momenti di apprensione durante l'allenamento della Juve alla vigilia della sfida di Champions con il Villarreal. Durante il torello Diego Stramaccioni, difensore dell'under 23, è entrato in scivolata su Rabiot, falciandolo. Il francese è rimasto a terra ed è dovuto intervenire lo staff medico. Ma tra i tifosi della Juve il video è virale perché Cuadrado, anziché verificare le condizioni del centrocampista ex Psg si "complimenta" col ragazzo della Under 23 stringendogli l,a mano.

(da Twitter)

