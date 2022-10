Kiev torna sotto attacco: missili e morti. È la rappresaglia di Putin per il ponte bombardato in Crimea

«Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra. Distruggi la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e Kiev. L'allarme aereo non si placa in tutta l'Ucraina. Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i rifugi. Prenditi cura di te e dei tuoi cari. Teniamo duro e diventiamo forti». Lo ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando quella che probabilmente è la vendetta di Putin all'attacco al ponte in Crimea che secondo al Russia sarebbe opera dei «servizi speciali dell’Ucraina», che hanno commesso «un atto di terrorismo» contro «un’infrastruttura civile critica».

Da stamattina infatti la Russia è tornata a bombardare la capaitle ucraina Kiev, dove da giungo non cadevanom bolbe e missili. Sono circa dieci le esplosioni che questa mattina hanno colpito il centro di Kiev.

«Il paese terrorista, la Federazione Russa, sta infliggendo un massiccio raid con missili e attacchi aerei sul territorio dell’Ucraina, utilizzando Uav d’attacco: questa mattina l’aggressore ha sparato 75 razzi, 41 di loro sono stati neutralizzati dalla nostra difesa aerea». Lo afferma il comandante in capo delle forze armate Valery Zaluzhny su telegram, secondo quanto riporta l’Ukrainska Pravda.

«Le Forze armate stanno facendo tutto il possibile per proteggere i concittadini», aggiunge Zaluzhny.

