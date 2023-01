Dopo poche ore dall'arresto del boss latitante Matteo Messina Denaro si è scatenata, come in ogni occasione in cui accade qualcosa di clamorosa, la corsa al complottismo, tra cui quello classico "si è consegnato". Il sociologo Francesco Pira, professore dell'Università di Messina ci spiega le dinamiche che portano al complottismo anche in una occasione come questa.

