L'ex ciclista ucraino (che vive ad Agrigento) diventato "pendolare" dei profughi

Sergii Klimakov, 31 anni, ex ciclista professionista, che ha fatto parte della nazionale ucraina e ha partecipato ai Mondiali di ciclismo, è diventato ormai un "pendolare" dei profughi. Vive ad Agrigento ed già stato nei giorni scorsi in Polonia per salvare la nonna e la zia e anche un’altra famiglia, in fuga dall’Ucraina e dalla guerra. Ora è a bordo del bus di Carla la ragazza sedicenne di Favara (Ag) che ha organizzato in pochi giorni una raccolta di aiuti per oltre 12 mila euro e una missione per portare in Italia una quarantina di profughi.

