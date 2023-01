L'ironia di Fiorello sui fuochi di S. Agata: "Zelensky lascia stare i carri armati, avrai la vittoria in pugno»

Fiorello nella sua "Viva Rai 2" non manca, quasi mai, di commentare fatti e personaggi che riguardano la Sicilia. Lo ha fatto anche nel corso della puntata di stamane con una breve parentesi dedicata alla grande festa patronale che Catania si appresta a vivere. A commento di un titolo sulla festa di S.Agata che blocca anche la Finanziaria, il popolare conduttore e showman catanese si è soffermato in particolare sui fuochi pirotecnici che accompagnano le celebrazioni. "Ci sono i cinesi che prendono appunti", ha detto Fiorello con la sua proverbiale ironia. E ancora: «Zelensky lascia stare i carri armati e prendi i fuochi di Sant'Agata, avrai la vittoria in pugno".

