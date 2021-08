L'omicidio di Vanessa davanti ai Faraglioni che amava tanto: il video dei carabinieri

Ecco un video diffuso dai carabinieri a corredo delle indagini sull'omicidio di Vanessa Zappalà, uccisa in piena notte sul Lungomare di Aci Trezza proprio davanti ai Faraglione che la ragazza amava tanto a giudicare dalle foto postate sui social. È stata uccisa a colpi di pistola dall’ex fidanzato che poi si è dato alla fuga. La giovane passeggiava in strada con degli amici, forse per fare rientro a casa vista l’ora tarda. Sono stati loro ad allertare i soccorsi e a indicare, nell’ex, l’autore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Sis, il reparto speciale di investigazioni scientifiche di Catania che hanno fatto tutta una serie di rilievi prima della rimozione della salma

