La cascata colorata di blu per annunciare il sesso del nascituro: coppia denuncia

Per svelare il sesso del nascituro non hanno esitato a colorare di blu un fiume e una cascata. Una follia che è costata a una coppia brasiliana una denuncia. E' accaduto sulle rive del fiume Queima-Pé, nello stato del Mato Grosso in Brasile, a circa 2000 km a nord ovest da Rio de Janeiro. I due dovranno rispondere di crimini ambientali mentre il ministro dell'Ambiente del Mato Grosso, ha annunciato una indagine sui danni ambientali causati dal materiale gettato in acqua. I due hanno comunque sottolineato che nessuna sostanza chimica è stata scaricata nell'acqua.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA