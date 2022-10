La cocaina era nascosta nel doppio fondo del container: il video del maxi sequestro al porto di Catania

Gli oltre cento chili di cocaina pura sequestrati da GDF e ADM al porto di Catania erano nascosti in un doppiofondo, anzi meglio, in un sotto tetto. Ben 96 panetti di coca erano stati occultati all’interno della coibentazione superiore del container frigorifero: una irregolarità nella saldatura sul tetto ha attirato l'attenzione degli uomini impegnati nel controllo quotidiano dei mezzi che lasciano il porto etneo. Così hanno deciso di procedere a una perquisizione chiedono l'aiuto dei vigili del fuoco che hanno dissaldato con la fiamma ossidrica la paratia in questione contribuendo alla stupefacente scoperta. Oltre 110 kg di cocaina con una elevata percentuale di purezza: oltre l’80%, hanno specificato gli investigatori, secondo i quali la droga venduta al dettaglio avrebbe consentito di ricavare circa 12 milioni di euro.

