La giornata mondiale delle balene

La ricorrenza annuale e' nata nel 1980 nell'isola di Maui, nelle Hawaii, per festeggiare il ritorno delle megattere sulle coste durante la migrazione stagionale. Per l'occasione va in scena il Maui Whale Festival, manifestazione organizzata dalla ong Pacific Whale Foundation. La giornata in onore dei piu' grandi cetacei della Terra si celebra, ogni anno, nella terza domenica di febbraio. E' dedicata alla protezione dei mammiferi marini piu' iconici, minacciati dalle attivita' umane, e della fauna selvatica a rischio estinzione. Il divieto di caccia alle balene e' entrato in vigore nel 1986, eppure devono ancora far fronte a minacce come la conservazione dell'habitat naturale o l'inquinamento. La caccia alle balene e' praticata in Giappone, Norvegia e Islanda, che ha annunciato di porre fine a questa pratica a partire dal 2024.La piu' grande, la balenottera azzurra, ha le dimensioni di un palazzo di dieci piani e il peso di trenta elefanti

