La lite, i colpi di pistola, la fuga dal locale: il video diffuso dalla polizia della mega rissa al porto di Catania

Cinque persone sono state arrestate la notte scorsa a Catania dalla Polizia di Stato perché ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di rissa e lesioni personali aggravati dall’uso di armi, detenzione e porto in luogo pubblico di più armi comuni da sparo, di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede.

Gli agenti hanno eseguito una ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Catania su richiesta della Procura della Repubblica in base alle indagini sulla mega rissa scoppiata la notte del 21 aprile 2022, nei pressi di un locale notturno, l'Ecs Dogana Club, al porto di Catania con il coinvolgimento di numerose persone, poi degenerata in una sparatoria avvenuta tra le trafficate corsie della via Dusmet, sotto gli Archi della Marina.

