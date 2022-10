La Meloni a Palazzo Chigi per il passaggio di consegne con Draghi: «Benvenuta!». Alle 12 il suo primo Consiglio dei ministri

l premier uscente Mario Draghi accoglie con un «benvenuta» il presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’ingresso della Sala delle Galere di Palazzo Chigi per il passaggio delle consegne con la cerimonia della campanella. Lei appare commossa: «una cosa impattante emotivamente», commenta facendo riferimento anche al picchetto d’onore che l’ha accolta nel cortile di palazzo Chigi. Faccia a faccia nello studio del presidente prima del passaggio della campanella. Alle 12 il primo consiglio dei ministri del governo Meloni.

L’arrivo di Giorgia Meloni a palazzo Chigi è stato "annunciato" dagli applausi della folla di cittadini in attesa della nuova premier dietro le transenne lungo una via del Corso blindata. Altri cittadini restano all’ingresso di Piazza Colonna, anche questa chiusa in occasione della tradizionale cerimonia della campanella.

Visibilmente emozionata Giorgia Meloni, prima donna premier, capelli lisci, in completo scuro, giacca e pantalone stretti, su camicetta bianca di seta e scarpe nero lucido senza tacco questa volta, modello 'Derby', fa il suo ingresso nel cortile interno di palazzo Chigi accolta dal picchetto d’onore per il passaggio di consegne con il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi, sancito dallo scambio della campanella. Niente stiletto stavolta, dunque, sfoggiato in occasione delle consultazioni al Colle e dell’incarico da parte del capo dello Stato.

Per il 'presentat-arm!' Meloni attende in piedi all’uscio poi passa in rassegna i lancieri di Montebello, l’Aeronautica, la Marina militare, i Carabinieri e la Gdf. Prima di salire per lo scalone d’onore torna indietro per un attimo a salutare con la mano, a favore di telecamere, tra i flash dei fotografi.

