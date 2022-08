La pubblica amministrazione peggiora, oggi file a sportelli piu' di 10 anni fa

In fila agli sportelli dei servizi della pubblica amministrazione si passa piu' tempo oggi che dieci anni fa, "l'innovazione tecnologica non sembra aver migliorato la burocrazia": l'Italia e' tra i peggiori Paesi d'Europa. Lo evidenzia Confartigianato che misura l'impatto delle inefficienze sulle imprese e rilancia il tema nell'agenda delle priorita' che ha proposto alla politica in vista del voto.In fila agli sportelli dei servizi della pubblica amministrazione si passa piu' tempo oggi che dieci anni fa, "l'innovazione tecnologica non sembra aver migliorato la burocrazia": l'Italia e' tra i peggiori Paesi d'Europa. Lo evidenzia Confartigianato che misura l'impatto delle inefficienze sulle imprese e rilancia il tema nell'agenda delle priorita' che ha proposto alla politica in vista del voto.

