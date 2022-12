La sottosegretaria Montaruli al Cnr a Catania: «Andare oltre il Pnrr»

“Attenzione alta e, ad un mese dall’inizio del nostro incarico, resta ferma la volontà di ascoltare personalmente le problematiche dei vari territori per trovare quelle soluzioni che possano permettere alla ricerca di essere rilanciate per il post Pnrr”. Queste le parole del sottosegretario al Ministero dell’Università e della Ricerca on. Augusta Montaruli nel corso dell’incontro di stamattina al Consiglio Nazionale delle Ricerche a Catania. Accanto a lei il dottor Emanuele Mirabella. “Abbiamo presentato molti progetti- continua Montaruli- ma, allo stesso modo, non ci dobbiamo limitare al piano nazionale di ripresa e resilienza che ha una scadenza limitata. Abbiamo l’ambizione di proiettare i vari settori dell’università e della ricerca per i prossimi 30 anni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA