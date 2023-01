La storia dei Golden Globes

Istituiti nel 1944 ed estesi dal 1956 alla televisione, sono assegnati da una giuria di giornalisti esteri iscritti all'Hollywood Foreign Press Association, 105 dal 2022. Nel 1950 e' stato istituito un premio onorario alla carriera, il primo e' andato al regista e produttore Cecil B. DeMille e da lui ha preso il nome. Come controparte televisiva e' stato creato, nel 2019, il Carol Burnett Award, intitolato anche qui alla prima vincitrice. Dal 1951 al 1980 la Hollywood Foreign Press Association ha assegnato anche l'Henrietta Award per attori e attrici "preferiti" dell'anno precedente. Ad oggi, i Golden Globes constano di 25 categorie: 14 dedicate al cinema e 11 alla televisione. Meryl Streep detiene il record dei premi vinti (8) e anche di nomination (30). Quattro le attrici che hanno vinto due Golden Globes per ruoli diversi nello stesso anno: Sigourney Weaver, Joan Plowright, Helen Mirren e Kate Winslet.Istituiti nel 1944 ed estesi dal 1956 alla televisione, sono assegnati da una giuria di giornalisti esteri iscritti all'Hollywood Foreign Press Association, 105 dal 2022. Nel 1950 e' stato istituito un premio onorario alla carriera, il primo e' andato al regista e produttore Cecil B. DeMille e da lui ha preso il nome. Come controparte televisiva e' stato creato, nel 2019, il Carol Burnett Award, intitolato anche qui alla prima vincitrice. Dal 1951 al 1980 la Hollywood Foreign Press Association ha assegnato anche l'Henrietta Award per attori e attrici "preferiti" dell'anno precedente. Ad oggi, i Golden Globes constano di 25 categorie: 14 dedicate al cinema e 11 alla televisione. Meryl Streep detiene il record dei premi vinti (8) e anche di nomination (30). Quattro le attrici che hanno vinto due Golden Globes per ruoli diversi nello stesso anno: Sigourney Weaver, Joan Plowright, Helen Mirren e Kate Winslet.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA