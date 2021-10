La proprietaria del ristorante devastato dal maltempo: "È stato un incubo"

Passata l’emergenza maltempo di ieri, per molti comincia la conta dei danni. E per tanti imprenditori del centro storico di Catania si tratta di cifre considerevoli. “Abbiamo vissuto un incubo - racconta la ristoratrice Piera Giuffrida - peccato non si trattasse di un film ma della pura realtà. E’ successo tutto all’improvviso e non abbiamo avuto nemmeno il tempo di chiudere gli ombrelloni. Il vento era fortissimo e sono volati via i tavoli e le sedie che si trovavano all’esterno del ristorante. Tutti noi rischiavano di farci seriamente male- prosegue Giuffrida- così ci siamo barricati dentro al locale in attesa che il maltempo finisse. Abbiamo avuto tanta paura perché nessuno era preparato ad un evento del genere”.



