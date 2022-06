Lagalla: «Grazie agli elettori che mi hanno scelto come sindaco»

«Ringrazio gli elettori che hanno deciso di assegnarmi il ruolo di sindaco per il quinquennio a Palermo. C'è da segnalare la grande astensione, che lascia pensare. Cominceremo dall’insediamento assieme alla coalizione e tutto il Consiglio comunale, di maggioranza e opposizione, a lavorare per la città». Così Roberto Lagalla parlando ai cronisti nel comitato allestito per seguire lo spoglio.

«Ha funzionato il buon senso e il valore della coesione del centrodestra, che è stato trovato seppur con difficoltà. E io comunque avrei fatto una battaglia testimoniale. Confido che il centrodestra mantenga la stessa sintesi e e la stessa ragionevolezza anche per le Regionali. Si dimostrando in tutta Italia come il centrodestra unito riesca a prevalere, cosa che non mi pare esista nella collaborazione tra Pd e M5s, mi sembra alleanza più artificiosa anche agli occhi degli elettori».

