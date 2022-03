I cittadini hanno scelto le "raccomandazioni" da portare alla plenaria della Cofoe, per essere discusse con gli eurodeputati, i rappresentanti della Commissione Ue e dei governi nazionali. Queste raccomandazioni potrebbero trasformarsi in vere e proprie proposte legislative per plasmare il futuro dell'Europa.

