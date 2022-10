Mafia, il video dei Tir con rimorchio confiscati a Filadelfo Emanuele Ruggeri

Due terreni edificabili, 157 motrici per articolati, 244 rimorchi, sei autoveicoli di lusso e poi conti correnti (che da soli ammontano a circa 4 milioni 450mila euro). È il patrimonio, calcolato in circa 50 milioni di euro, confiscato all'ergastolano Filadelfo Emanuele Ruggeri, esponente di spicco del clan "Nardo", che opera nella zona nord della provincia di Siracusa. I carabinieri di Siracusa hanno eseguito un decreto emesso dal Tribunale di Catania. Ruggeri, nonostante fosse in carcere, riusciva tramite i familiari ad impartire disposizioni sulla gestione di due importanti aziende di trasporto. Gli accertamenti dei militari hanno consentito di riscontrare una sproporzione tra i redditi "pressoché inesistenti, dichiarati dallo stesso e dal proprio nucleo familiare ed il patrimonio loro effettivamente riconducibile".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA