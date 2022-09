Marcell ha raccontato la sua storia in un libro, intitolato Flash: "Volevo essere d'esempio, nella vita ed in pista ne ho passate di tutte colori. I problemi per me sono diventati talenti. Volevo vincere le Olimpiadi ed andare nello spazio. Una cosa la ho ottenuta, per l'altra ci lavoriamo" ha detto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA