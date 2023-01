Mascali, le scorribande dei fratelli criminali con le armi in pugno: il video

Le immagini diffuse dai carabinieri a corredo della notizia dell'arresto di due fratelli Giuseppe e Daniele Del Popolo Marchitto, di 49 e 31 anni, sono stati arrestati da carabinieri a Mascali per detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, danneggiamento aggravato e violenza privata. Daniele Del Popolo Marchitto era anche evaso dal carcere di Favignana, dove doveva scontare ancora 6 anni di carcere, durante un permesso premio. Il video mostra come i due fratelli avrebbero illegalmente detenuto e portato con sé in luoghi pubblici, delle armi da fuoco perfettamente funzionanti.

