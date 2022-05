Mattarella e le troppe vittime sul lavoro: «Ora serve un patto per obiettivo zero morti»

Per la Giornata del Lavoro, il presidente della Repubblica Mattarella propone «un patto tra istituzioni, società civile, forze sociali ed economiche» contro le morti sul lavoro. Cita il caso del Friuli dove c'è la «buona pratica» di stipulare "protocolli tra imprese e sindacati» perché «l'obiettivo è Zero morti» e dice che il lavoro non deve diventare un «gioco d’azzardo potenzialmente letale». «Serve uno sforzo eccezionale contro questa piaga. Come serve unità tra forze sociali per consentire al Cantiere Italia di realizzare gli obiettivi del Pnrr. Non è tempo di slogan. Non sono consentite pause nell’impegno, il domani non aspetta», aggiunge.

