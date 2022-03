L'ultima installazione choc di Maurizio Cattelan alla Galleria Massimo De Carlo di Milano. L'artista irriverente è impiccato in un bagno nella sede milanese di casa Corbellini-Wassermann in viale Lombardia 17. 'You' è il titolo della mostra, aperta in occasione della Milano Art Week 2022, che si potra' visitare dal 29 marzo al 25 giugno.

