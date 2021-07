Rissa in via Plebiscito a Catania, volano sedie e tavolini: e il video diventa virale

E' stato inoltrato migliaia di volte su centinaia di chat whatsapp il video che vedete in questa pagina, diventato rapidamente virale in tutta Catania. La clip, che noi abbiamo sfocato per tutelare la privacy delle persone coinvolte, è stata girata nel weekend scorso in centro storico a Catania e precisamente in via Plebiscito che in quel momento era come al solito presa d'assalto da tanti catanesi che amano il "fast food" locale e che affollano questa strada rinomata per i tanti locali "arrusti e mangia". E ci sarebbe proprio un barbecue all'origine della rissa immortalata in queste immagini.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, un abitante della zona, infastidito dal fumo proveniente dalle braci di un locale e dalla confusione creata da sedie e tavolini proprio sotto casa sua, sarebbe andato a protestare con il titolare che però non avrebbe dato tanto peso a quelle lamentele. L'uomo che aveva protestato - secondo alcuni sotto i fumi dell'alcol - avrebbe quindi assunto un atteggiamento ancora più ostile e avrebbe cominciato a infastidire i clienti per attirare l'attenzione che pretendeva, lanciando anche delle bottiglie. A un certo punto avrebbe colpito anche la titolare del ristorante in questione, una donna, che era intervenuta per calmare il vicino irrequieto. Questo fatto ha scatenato il finimondo: a quel punto parenti e amici della titolare, camerieri del ristorante, cuochi e aiuto cuochi sono intervenuti è si è scatenato un parapiglia generale dove ad avere la peggio è stato l'abitante della zona che era andato a protestare, colpito con tavoli, sedie e spranghe da un folto numero di persone.

