Miccichè: «Il centrodestra unito vince, ora Musumeci deve fare un passo indietro»

"Senza dubbio, per tenere unito il centrodestra, Nello Musumeci deve fare un passo indietro alle Regionali". Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè parlando con i giornalisti al comitato del candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla. Per Micciché il centrodestra unito in Sicilia vince sempre, e il coordinatore del partito di Berlusconi si è detto felice per le proiezioni che danno Forza Italia primo partito a Palermo. «Il dato è quello che in linea di massima ci aspettavamo. Sono sempre convinto che ancora oggi essere il primo partito è difficile, mi sembra incredibile ma aspettiamo che le proiezioni siano confermate»

