Migranti a Catania, il giurista: «Lo sbarco selettivo non ha alcun fondamento legale»

«Il decreto interministeriale approvato lo scorso venerdi' 4 novembre dal governo italiano per non fare attraccare le navi delle ONG è possibile per il fatto che le persone salvate dalle ong non vengono considerate naufraghi in diritto di raggiungere in più breve tempo possibile un porto sicuro». Così ad ANSA il giurista esperto in immigrazione Fulvio Vassallo Paleologo. «Le navi però una volta in territorio italiano devono far sbarcare tutti i naufraghi e l'Italia deve assicurare loro la possibilità di richiedere asilo. Lo sbarco selettivo non ha alcun fondamento legale. E il capitano non può obbedire all'ordine di tornare in acque internazionale con i migranti salvati perché si renderebbe complice di un respingimento collettivo e potrebbe essere perseguito».

