Minicar in fiamme in piazza della Repubblica a Catania, gli occupanti lasciano il mezzo in tempo

Una minicar Ligier con a bordo due giovani ha improvvisamente preso fuoco questa mattina mentre era ferma al semaforo di Piazza della Repubblica all'incrocio con via Ventimiglia. Una fiammata improvvisa si è alzata dal vano motori e i due ragazzi all'interno dell'abitacolo sono riusciti ad abbandonare il mezzo prima che questo venisse avvolto dal fuoco. In pochi minuti la piccola auto - per gran parte fatta di materiale plastico - è stata divorata dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ma della Ligier sono rimaste solo le parti in metallo, ovvero motore e telaio, tutto il resto è andato in cenere. E' intervenuta anche la polizia locale per i rilievi del caso e il ripristino della sede stradale, oltre a una squadra del Corpo Forestale che si trovava in zona per un altro servizio e che ha collaborato nella prima fase a controllare la viabilità nella zona deviando le auto in arrivo all'incrocio.

