Mondiali, per la vittoria sulla Spagna caroselli dei tifosi del Marocco anche a Siracusa (video)

Una grande sofferenza, poi l’esplosione della festa. Il Marocco per la prima volta nella storia centra la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali e in tutta Europa la comunità marocchina ha celebrato lo storico successo ottenuto contro la Spagna ai rigori. Caroselli in tante città italiane e anche siciliane, dal Palermo a Catania fino a Siracusa. Questo video viene dal capoluogo aretuseo, dove si vedono decine di sostenitori del Marocco in strada a sventolare bandiere e suonare clacson.

